Pronto suo figlio ha causato un incidente ed è stato arrestato | anziani nella rete dei truffatori nel pisano

Recentemente, sono stati scoperti casi in cui anziani del pisano vengono coinvolti in truffe online, spesso attraverso false comunicazioni di emergenza. In alcuni episodi, i truffatori fingono di essere familiari in difficoltà, come nel caso di un presunto incidente di un figlio. Le forze dell’ordine continuano a monitorare queste attività per proteggere le persone più vulnerabili da raggiri e frodi.

Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Genova San Martino, in collaborazione con l’Arma partenopea, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di una persona gravemente indiziata di aver commesso truffe e tentate truffe ai danni di.🔗 Leggi su Pisatoday.it

"Sono il maresciallo, suo figlio è stato coinvolto in un incidente. Deve un risarcimento": la nuova truffa agli anzianiUna nuova truffa mira a ingannare gli anziani attraverso telefonate che fingono di essere da parte delle forze dell'ordine, annunciando incidenti e richiedendo risarcimenti.

Leggi anche: “Suo figlio è nei guai per un incidente”. Ma poi si schiantano i truffatori in fuga

