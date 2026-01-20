Pronto il piano viabilità del Comune in caso di peggioramento meteo i dettagli su divieti e chiusura della statale 114

Il Comune ha predisposto un piano di viabilità per la zona sud in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il provvedimento prevede la chiusura al traffico del tratto tra Santa Margherita e il torrente Briga, fino a nuova comunicazione. Questo intervento mira a garantire la sicurezza stradale e a gestire eventuali situazioni di emergenza legate alle condizioni atmosferiche avverse.

Il provvedimento viario per la zona sud in caso di peggioramento delle condizioni meteo è pronto: ovvero la chiusura al transito veicolare del tratto compreso tra Santa Margherita e il torrente Briga fino a cessata emergenza. Su disposizione dell'amministrazione comunale gli uffici guidati dal.🔗 Leggi su Messinatoday.it VIDEO | Maltempo, esonda il fiume Agrò: chiuso tratto della statale 114 a Sant'Alessio SiculoA causa delle piogge intense e del maltempo persistente, il fiume Agrò è esondato, provocando la chiusura temporanea di un tratto della statale 114 a Sant'Alessio Siculo. Leggi anche: Camion perde parte del carico, detriti sulla Statale 114

