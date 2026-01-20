Il match tra Qarabag e Eintracht Francoforte, valido per la settima giornata della fase a gironi di Champions League, si disputerà mercoledì alle 18:45. In questa occasione, si prevede una sfida equilibrata, con particolare attenzione alla possibilità di un risultato senza reti. Di seguito, le probabili formazioni e il pronostico per questa gara.

Qarabag-Eintracht Francoforte è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nonostante nelle ultime cinque partite casalinghe giocate nella massima competizione europea il Qarabag abbia almeno segnato due reti, lo zero non si schioderà. E adesso vi diciamo quale. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I padroni di casa negli ultimi dieci match casalinghi contro formazioni tedesche non hanno mai vinto. E contro un Francoforte che cerca ancora la possibilità di andare a prendersi i playoff, che rimangono però complicati, il compito è molto più arduo del previsto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Qarabag-Eintracht Francoforte: lo zero non si schioda

Leggi anche: Pronostico Slavia Praga-Arsenal: lo zero non si schioda

Pronostico Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund: il conto si ferma a 1L'incontro tra Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund, valido per la sedicesima giornata di Bundesliga, si svolgerà venerdì alle 20:30.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Pronostico Qarabag vs Eintracht Francoforte – 21 Gennaio 2026 - La sfida di UEFA Champions League tra Qarabag ed Eintracht Francoforte, in programma il 21 Gennaio 2026 alle 18:45 al Tofiq Bahramov Stadio, mette di fronte ... news-sports.it