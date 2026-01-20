Pronostico Newcastle-Psv | arriva la quinta di fila

Il match tra Newcastle e Psv, in programma mercoledì alle 21, è una delle sfide della settima giornata della fase a gironi di Champions League. La partita si svolge nello scenario della Premier League e dell’Eredivisie, offrendo un’opportunità di analisi sulle prestazioni di entrambe le squadre. Di seguito, vengono forniti dettagli su probabili formazioni, orario e pronostico, per offrire un quadro completo e accurato dell’incontro.

Newcastle-Psv è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Newcastle ha vinto le ultime quattro partite in casa contro formazioni olandesi. Un segnale. E contro il Psv vorrebbe prendersi tre punti pesantissimi per il proprio cammino europeo. I bianconeri di Howe, che stanno faticando tantissimo in campionato, hanno pure la possibilità di entrare tra le prime otto e quindi evitare gli spareggi. Insomma, si sogna il colpo grosso davvero.

