Pronostico Marsiglia-Liverpool | De Zerbi può approfittarne

La partita tra Marsiglia e Liverpool, in programma mercoledì alle 21:00, è una sfida valida per la settima giornata della fase a gironi di Champions League. Analizzare le probabili formazioni e il pronostico è importante per comprendere le possibilità di ciascuna squadra, considerando anche le strategie di De Zerbi e le dinamiche del gruppo. Di seguito, tutte le informazioni utili per seguire l’incontro con attenzione.

Marsiglia-Liverpool è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L’ultima sconfitta del Liverpool risale allo scorso 26 novembre, quando in Champions League i Reds furono travolti 4-1 dal PSV. Dal tracollo di Anfield con gli olandesi, la squadra di Arne Slot ha inanellato 12 risultati utili. E fin qui è una buona notizia, ma il problema è che la metà di queste partite i campioni d’Inghilterra in carica le hanno pareggiate, allontanandosi progressivamente dalla dalla vetta in Premier League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

