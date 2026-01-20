La partita tra Chelsea e Pafos, valida per la settima giornata della fase a gironi di Champions League, si svolge mercoledì alle 21. In questa occasione si analizzano le probabili formazioni e si offre un pronostico, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di un match importante per entrambe le squadre. Un confronto che potrebbe riservare sorprese, in un contesto di grande attenzione.

Chelsea-Pafos è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La vittoria per due a zero contro il Brentford in casa in Premier League ha dato fiato a Rosenior, nuovo tecnico del Chelsea, che vuole trovare continuità in Champions League, anche perché il posto nei playoff non è ancora blindato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Vincendo questa partita, inoltre, i Blues avrebbero anche la possibilità, qualora si incanalassero una serie di risultati positivi, di andare a prendersi pure la qualificazione diretta agli ottavi, ma è meglio fare un passo alla volta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Chelsea-Pafos: un'amara prima volta

Pronostico Chelsea vs Pafos – 21 Gennaio 2026 - La UEFA Champions League regala una sfida inedita e interessante il 21 Gennaio 2026 alle 21:00 allo Stamford Bridge, dove il Chelsea ospita il Pafos. news-sports.it