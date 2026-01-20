Pronostico AZ Alkmaar-Excelsior | lo scatto è di tre posizioni

L'incontro tra AZ Alkmaar e Excelsior si disputa mercoledì alle 18:45, recupero della 16ª giornata di Eredivisie. Le due formazioni si affrontano con obiettivi diversi in classifica, in un match che può influenzare le rispettive posizioni. Ecco un'analisi del pronostico e delle possibili strategie in vista di questa sfida.

AZ Alkmaar-Excelsior è un recupero della 16esima giornata di Eredivisie e si gioca mercoledì alle 18:45. Formazioni e pronostico In un mercoledì nel quale tutti gli occhi dei tifosi sono concentrati sulla Champions League, nel tardo pomeriggio olandese va in scena un recupero della sedicesima giornata, quello tra AZ ed Excelsior. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ed è un’occasione assai importante per i padroni di casa che, al momento, sono ottavi in classifica ma che in un solo colpo, cogliendo i tre punti, potrebbero addirittura portarsi al quinto posto, dentro pienamente alla zona Europa, e anche con possibilità di guardare alla Champions League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

