Progetto Scherma in Alta Irpinia corsi gratuiti all' Istituto Criscuoli di Sant' Angelo dei Lombardi

Il progetto “Scherma in Alta Irpinia” offre corsi gratuiti di scherma presso l’Istituto “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi. Dopo la presentazione dello scorso ottobre, l’iniziativa mira a promuovere la disciplina sportiva tra i giovani del territorio, offrendo opportunità di crescita e formazione. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio sportivo locale, favorendo la partecipazione e l’inclusione attraverso questa attività educativa e sportiva.

