Progetto Scherma in Alta Irpinia corsi gratuiti all' Istituto Criscuoli di Sant' Angelo dei Lombardi
Il progetto “Scherma in Alta Irpinia” offre corsi gratuiti di scherma presso l’Istituto “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi. Dopo la presentazione dello scorso ottobre, l’iniziativa mira a promuovere la disciplina sportiva tra i giovani del territorio, offrendo opportunità di crescita e formazione. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio sportivo locale, favorendo la partecipazione e l’inclusione attraverso questa attività educativa e sportiva.
Era stato presentato lo scorso ottobre a Sant’Angelo dei Lombardi. Ora il progetto “Scherma in Alta Irpinia” prende forma. A gennaio c’è la possibilità di provare gratuitamente i corsi di scherma presso l’Istituto “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi, promossi dall’Area Interna “Città.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Sant’Angelo dei Lombardi celebra il cinema con l’Alta Irpinia Film Festival
Leggi anche: Irpinia Express: viaggio tra paesaggi e sapori fino a Sant’Angelo dei Lombardi
Nasce il progetto Scherma in Alta Irpinia: corsi all’istituto Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi - Il progetto Scherma in Alta Irpinia, presentato lo scorso ottobre a Sant’Angelo dei Lombardi, prende forma: c’è ora la possibilità di provare gratuitamente i corsi di scherma presso l’istituto Cris ... corriereirpinia.it
Corsi di scherma per i giovani - Corsi gratuiti a Sant’Angelo dei Lombardi (AV) per avvicinare i giovani alla scherma e ai suoi valori ... irpinia24.it
FONDAZIONE LIBELLULE INSIEME: il progetto SCHERMA in ROSA Percorso di Rinascita Oncologica e gli screening gratuiti x.com
FONDAZIONE LIBELLULE INSIEME: il progetto SCHERMA in ROSA Percorso di Rinascita Oncologica e gli screening gratuiti SCHERMA in ROSA Percorso di Rinascita Oncologica è l’innovativo progetto di Fondazione Libellule Insieme nato per offrire, alle p - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.