Progetto Scherma in Alta Irpinia corsi gratuiti all' Istituto Criscuoli di Sant' Angelo dei Lombardi

Il progetto “Scherma in Alta Irpinia” offre corsi gratuiti di scherma presso l’Istituto “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi. Dopo la presentazione dello scorso ottobre, l’iniziativa mira a promuovere la disciplina sportiva tra i giovani del territorio, offrendo opportunità di crescita e formazione. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio sportivo locale, favorendo la partecipazione e l’inclusione attraverso questa attività educativa e sportiva.

Era stato presentato lo scorso ottobre a Sant’Angelo dei Lombardi. Ora il progetto “Scherma in Alta Irpinia” prende forma. A gennaio c’è la possibilità di provare gratuitamente i corsi di scherma presso l’Istituto “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi, promossi dall’Area Interna “Città.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

