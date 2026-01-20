Prodotti olimpici falsi a Bormio | primo sequestro legato a MilanoCortina 2026

A Bormio è stato effettuato il primo sequestro di prodotti falsificati riportanti il logo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’intervento, avvenuto in provincia di Sondrio, mira a tutelare l’integrità dell’evento e a contrastare la vendita di merce contraffatta. Questa operazione rappresenta un passo importante nella lotta alla diffusione di prodotti illegali legati ai grandi eventi sportivi.

Primo sequestro in provincia di Sondrio di prodotti contraffatti con il logo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. A effettuarlo sono stati i militari della Guardia di finanza della Tenenza di Bormio, che nel corso di controlli mirati alla tutela della sicurezza dei prodotti e al.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

