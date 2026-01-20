Primo successo la candidatura a Capitale italiana della cultura è ufficialmente tra le 10 finaliste

Forlì, insieme a Cesena, è tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La candidatura ufficiale conferma l’interesse nel valorizzare il patrimonio e le iniziative culturali del territorio, offrendo un’opportunità di riconoscimento a livello nazionale. La selezione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e valorizzazione culturale delle città coinvolte.

La candidatura di Forlì assieme a Cesena entra ufficialmente nella rosa delle dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La corsa al riconoscimento entra così nel vivo, dopo la selezione operata da una giuria di sette esperti che ha valutato i progetti presentati dalle.

