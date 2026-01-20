Primavera 1 Frosinone-Milan 0-2 | Lontani e Castiello lanciano i rossoneri

Nel match di Primavera 1 tra Frosinone e Milan, i rossoneri si sono imposti 2-0, consolidando la loro posizione in classifica. La partita è stata decisa nella ripresa, con i cambi che hanno portato alla rete decisiva. Questo risultato rappresenta un passo importante nella corsa ai playoff per la squadra milanese.

Il Milan Primavera vince 2-0 sul campo del Frosinone e porta a casa tre punti pesantissimi nella corsa playoff, al termine di una gara sbloccata nella ripresa grazie alla qualità dei cambi. Su un terreno di gioco a tratti proibitivo e dopo un primo tempo bloccato, la squadra di Giovanni Renna ha mostrato pazienza e personalità, trovando il varco giusto quando il match sembrava incanalato sullo 0-0. Una prima ora complicata, poi la svolta. Il primo tempo racconta di una partita sporca, spezzettata, con il Frosinone capace di rendersi pericoloso soprattutto da palla inattiva e il Milan poco fluido negli ultimi trenta metri.

