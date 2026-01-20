Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan la mossa di Cardinale | a Comvest il debito di Elliott

Oggi la Gazzetta dello Sport riporta che il Milan, sotto la guida di Cardinale, ha trasferito a Comvest il debito contratto con Elliott. Questa operazione rappresenta un passaggio importante nella gestione finanziaria del club, con possibili implicazioni per il futuro della squadra e del suo assetto economico. La notizia si inserisce nel quadro più ampio delle strategie di mercato e delle questioni finanziarie che coinvolgono il club rossonero.

