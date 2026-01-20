Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan la mossa di Cardinale | a Comvest il debito di Elliott

Oggi la Gazzetta dello Sport riporta che il Milan, sotto la guida di Cardinale, ha trasferito a Comvest il debito contratto con Elliott. Questa operazione rappresenta un passaggio importante nella gestione finanziaria del club, con possibili implicazioni per il futuro della squadra e del suo assetto economico. La notizia si inserisce nel quadro più ampio delle strategie di mercato e delle questioni finanziarie che coinvolgono il club rossonero.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 20 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la presentazione di Inter-Arsenal, partita della 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026 in programma stasera alle ore 21:00 a 'San Siro'. I nerazzurri di Cristian Chivu cercano punti importanti, contro i primi del girone, per chiudere tra le prime otto: in attacco coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martínez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

