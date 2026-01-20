Prima la fuga di gas poi lo scoppio | ferita una persona

Martedì 20 gennaio a Nago Torbole si è verificata una fuga di gas seguita da un’esplosione in un appartamento di via Bertoldo. L’incidente ha provocato il ferimento di una persona, causando timore tra i residenti e interventi di emergenza. L’accaduto è sotto indagine per chiarire le cause e garantire la sicurezza futura della zona.

Una deflagrazione che ha fatto tremare e restare col fiato sospeso tutta Nago Torbole: è quanto successo nel primo pomeriggio di martedì 20 gennaio, con una fuga di gas verificatasi all’interno di un appartamento di via Bertoldo nella cittadina gardesana.I vigili del fuoco di Riva del Garda sono.🔗 Leggi su Trentotoday.it

