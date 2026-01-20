Prima di noi stasera l’ultima puntata | anticipazioni

Prima di noi è giunto all'ultimo capitolo che andrà in onda questa sera: la serie è stata un disastro a livello di ascolti tv Questa sera grande attesa per l’ultima puntata di Prima di noi. In realtà la fiction non ha conquistato abbastanza telespettatori tanto che è stato deciso di chiuderla in maniera anticipata proprio perché non è riuscita a fare risultati soddisfacenti, perdendo punteggio puntata dopo puntata. L’ultima ha realizzato 1.921.000 spettatori pari all’11.2% di share. La serie, che cerca di ripercorrere tutto il ‘900 con una saga familiare, quella della famiglia Sartori, sembra proprio che non riesca a piacere al pubblico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

