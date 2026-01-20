Stasera in TV va in onda la quarta e penultima puntata del nostro racconto sul Novecento italiano. Diana e Libero cercano l’amore, mentre Renzo si trova di fronte a un tradimento. Questo episodio rappresenta l’ultima tappa di un viaggio che ci ha accompagnato alla scoperta di un secolo ricco di trasformazioni e storie di vita.

È la penultima tappa del viaggio attraverso il Novecento italiano che ci ha tenuti incollati allo schermo. Prima di noi ha fatto di una famiglia friulana lo specchio di un’Italia intera, con le sue cicatrici, le sue contraddizioni e quella capacità tutta nostra di andare avanti comunque. Stasera in tv su Rai 1 alle 21.30 (in contemporanea in streaming su RaiPlay, dove ci sono anche gli episodi già trasmessi), va in onda la quarta puntata, la penultima. Tratta dal romanzo di Giorgio Fontana e diretta e scritta da Daniele Luchetti e Valia Santella, la serie con Linda Caridi, Maurizio Lastrico e Matteo Martari ci porta dritti verso il momento in cui nessuno può più nascondersi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Prima di noi: nella quarta e penultima puntata stasera in tv, Diana e Libero cercano l'amore. Renzo invece lo tradisce

Leggi anche: Prima di noi, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

Leggi anche: Prima di noi stasera su Rai 1, anticipazioni quarta puntata: una verità nascosta riemerge dal passato

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Prima di noi, su Rai 1 la serie sulla famiglia Sartori: nei nuovi episodi Renzo si allontana da tutto e da tutti; Prima di noi: i Sartori di fronte al segreto più oscuro della famiglia; Prima di noi stasera su Rai 1, anticipazioni terza puntata: la guerra divide i Sartori; Prima di noi, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni.

Nella quarta puntata di Prima di noi si affacciano gli anni ’70 e la nuova generazioni dei Sartori - Anche Gabriele e Margherita hanno due figli, Eloisa e Davide. Nadia vive da sola nella sua casa in Friuli e dopo quindici anni riesce a riabbracciare Renzo. Gli anni passano. Crescono i nipoti. Eloisa ... iodonna.it

Prima di Noi: anticipazioni del settimo e ottavo episodio in onda martedì 20 gennaio - Prima di Noi torna in onda oggi, martedì 20 gennaio su Rai1, con il settimo e l’ottavo episodio. Le anticipazioni raccontano la vita dei fratelli Sartori nel ... alfemminile.com

Un’esemplare di Toyota Supra di quarta generazione è finito fuori controllo a Tampa (Florida), schiantandosi prima contro un’altra auto e poi contro il parcheggio di un concessionario Toyota facebook