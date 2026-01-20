Prima di noi dal romanzo alla TV | la vera storia dietro la fiction di Rai 1

Dal libro di Giorgio Fontana alla serie di Rai 1: cosa c'è di vero nella saga dei Sartori e qual è la storia che ha dato il via a tutto quello che vediamo in Prima di noi. Sono tante le storie che vengono raccontate nei film e nelle serie tv e quando riguardano la guerra, di solito si tratta della Seconda Guerra Mondiale con tutti gli orrori che si è portata dietro. Più di rado a essere protagonista del racconto è la Prima, quella Grande Guerra che ha lasciato un trauma profondo in un'intera generazione di ragazzi agli inizi del Novecento. Ed è proprio da qui, invece, che parte la saga della famiglia Sartori raccontata prima da Giorgio Fontana nel romanzo Prima di noi e poi nell'omonima fiction in onda su Rai 1 in questi giorni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

