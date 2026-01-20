prima di noi anticipazioni ultima puntata di domenica 25 gennaio 2026

La famiglia Sartori è il fulcro principale di Prima di Noi, la nuova serie di Rai 1 in onda, in prima serata, da domenica 4 gennaio 2026 con protagonisti Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico, Matteo Martari e Fausto Maria Sciarappa. Ambientata nel Novecento, dal Friuli rurale fino ad arrivare alla Torino delle fabbriche, la storia si concentra su tre generazioni diverse dei Sartori, con i suoi vari componenti alle prese con la ricerca del successo personale, il sogno della rivoluzione, la cattedra di una scuola o il ring di un incontro di boxe. La serie è tratta dal romanzo Prima di noi di Giorgio Fontana ed è diretta da Daniele Luchetti e Valia Santelli. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

