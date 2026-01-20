Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso, in particolare il PSV, rappresenta un indicatore chiave per il mercato energetico. Al 20 gennaio 2026, il valore del PSV si attesta a 0,398 €Smc, equivalenti a 42,36 €MWh. Questa cifra riflette le condizioni attuali del mercato e può variare in risposta a fattori globali ed economici. Conoscere l’andamento del prezzo del gas è importante per comprendere l’andamento del settore energetico e pianificare le strategie di consumo e investimento

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 20 Gennaio 2026, è pari a 0,398 €Smc (equivalente a 42,36 €MWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale all’ingrosso. Negli ultimi giorni, il PSV ha mostrato una tendenza al rialzo dopo una fase di relativa stabilità e valori contenuti. Dal minimo di inizio gennaio, attorno a 0,281 €Smc (29,71 €MWh il 3 Gennaio 2026), il prezzo ha iniziato a crescere in modo progressivo, superando la soglia di 0,35 €Smc nella seconda metà del mese. L’incremento più marcato si è registrato negli ultimi quattro giorni, con un balzo da 0,364 €Smc (39,01 €MWh il 18 Gennaio 2026) agli attuali 0,398 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

