Prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo oggi fornisce un’indicazione precisa sui costi energetici attuali. Aggiornato quotidianamente, questo dato permette a consumatori e aziende di monitorare le variazioni di mercato e pianificare al meglio il proprio consumo. Conoscere il costo corrente è essenziale per gestire in modo efficace le proprie spese energetiche e prendere decisioni informate.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un'informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto paghiamo per ogni standard metro cubo (Smc) di gas naturale ci permette di stimare l'impatto sulla bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 20 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc.

