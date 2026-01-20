Prevenzione e Salute | Confindustria Ancona lancia il progetto di welfare per imprese dipendenti e famiglie

Confindustria Ancona presenta il progetto “Prevenzione e Salute”, un’iniziativa dedicata a imprese, dipendenti e famiglie. Il programma offre servizi quali screening diagnostici, visite specialistiche, accesso alle terme e lezioni in piscina, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e favorire il benessere all’interno del contesto lavorativo e familiare. Un’opportunità concreta per investire nella salute e nel benessere di tutta la comunità aziendale.

