Prevenzione e Salute | Confindustria Ancona lancia il progetto di welfare per imprese dipendenti e famiglie
Confindustria Ancona presenta il progetto “Prevenzione e Salute”, un’iniziativa dedicata a imprese, dipendenti e famiglie. Il programma offre servizi quali screening diagnostici, visite specialistiche, accesso alle terme e lezioni in piscina, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e favorire il benessere all’interno del contesto lavorativo e familiare. Un’opportunità concreta per investire nella salute e nel benessere di tutta la comunità aziendale.
ANCONA - Dagli screening diagnostici alle visite specialistiche, dalle terme alle lezioni in piscina: sono alcune delle opportunità contenute nel progetto “Prevenzione e Salute” promosso da Confindustria Ancona per incentivare gli investimenti in prevenzione da parte delle imprese associate con.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Argomenti discussi: MARCHE IN SALUTE; Analisi Manovra 2026 per sanità, comunità e salute; Prevenzione antidroga, ecco cosa Sapremo; Sa.Pre.Emo: da una ferita profonda, uno spazio di cura.
Confindustria Ancona punta sul welfare aziendale, persone e prevenzione per crescere(ANSA) - ANCONA, 20 GEN - Visite specialistiche, screening diagnostici, lezioni in piscina e terme. Il progetto di Confindustria Ancona Prevenzione e salute mira a incentivare investimenti in preven ... msn.com
Welfare aziendale, Berardi 'prevenzione determinante per salute e produttività'La prevenzione rappresenta un elemento determinante. msn.com
Nasce una nuova rubrica dedicata alla prevenzione e ai corretti stili di vita: Benessere in pillole. Ogni settimana, consigli pratici e informazioni utili per prenderci cura della nostra salute, un passo alla volta. Questa settimana parliamo di meningococco: con - facebook.com facebook
