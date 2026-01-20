Presentazioni delle antologie della Non nel nostro nome e Chi è Carneade

Il 30 gennaio a Pescara, presso la fondazione La Rocca, si terranno le presentazioni delle antologie “Non nel nostro nome” e “Chi è Carneade”. La prima raccoglie poesia italiana a cura di Massimo Pamio e Adam Vaccaro, mentre la seconda è un’antologia di racconti curata da Massimo Pamio. Due pubblicazioni che offrono uno sguardo approfondito sulla narrativa e la poesia contemporanea italiana.

