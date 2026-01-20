Presentazioni delle antologie della Non nel nostro nome e Chi è Carneade
Il 30 gennaio a Pescara, presso la fondazione La Rocca, si terranno le presentazioni delle antologie “Non nel nostro nome” e “Chi è Carneade”. La prima raccoglie poesia italiana a cura di Massimo Pamio e Adam Vaccaro, mentre la seconda è un’antologia di racconti curata da Massimo Pamio. Due pubblicazioni che offrono uno sguardo approfondito sulla narrativa e la poesia contemporanea italiana.
Il prossimo 30 gennaio si terranno, a Pescara, negli spazi della fondazione La Rocca (via Paolucci), le presentazioni dell’antologia della poesia italiana “Non nel nostro nome” a cura di Massimo Pamio e Adam Vaccaro e dell’antologia di racconti “Chi è Carneade” a cura di Massimo Pamio, pubblicate.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Gianluca Bertoni, ucciso nel 1990 e gettato nel lago Maggiore: 35 anni dopo chi lo ha sequestrato e massacrato non ha ancora un nome. I genitori: “Vogliamo giustizia per nostro figlio”
Formula 1, ecco le date delle presentazioni delle monoposto per il 2026Le principali scuderie di Formula 1 hanno annunciato le date delle presentazioni delle monoposto per la stagione 2026.
A Pescara le antologie Non nel nostro nome e Chi è Carneade: poesia e narrativa; Presentazione collana Viaggio tra le scritture dell’oggi – martedì 20 gennaio – Libreria Liberrima Lecce; Libreria LiberiTutti, tre presentazioni e incontri con gli autori nel giro di una settimana; Programma variegato. Cuore alla San Giorgio. Si parte con ’Hurbinek’.
Presentazione antologia poetica Tramonti di parole. Emozioni d'estate in versi condivisi - Vi invitiamo a partecipare alla presentazione dell’antologia poetica Tramonti di Parole: Emozioni d’Estate in versi condivisi, un’opera corale che raccoglie sessanta voci e visioni poetiche da ogni ... lecceprima.it
Libreria LiberiTutti, tre presentazioni e incontri con gli autori nel giro di una settimana - Ecco, di seguito, il programma delle presentazioni di libri e degli incontri previsti presso la libreria LiberiTutti, in via Tommaseo, nei prossimi sette ... msn.com
CENTROABRUZZONEWS: LE PRESENTAZIONI DELL’ANTOLOGIA DELLA POESIA ITALIANA centroabruzzonews.com/2026/01/le-pre… x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.