Presentazione Ferrari SF-26 possibile chiusura del cavalcavia di via Giardini

Il Comune di Fiorano Modenese comunica che, in occasione della presentazione della Ferrari SF-26 prevista per venerdì 23 gennaio 2026 presso la pista di Fiorano, potrebbero essere apportate modifiche temporanee alla viabilità, incluso il possibile chiusura del cavalcavia di via Giardini. Tali misure sono volte a garantire la sicurezza di tutti gli utenti durante l’evento.

Possibili modifiche temporanee alla viabilità a Fiorano, dove sono attesi i tifosi per il primo sguardo alal livrea della monoposto in programma il 23 gennaio Le modifiche alla circolazione potranno essere attive dalle ore 8.00 alle ore 15.00 o fino al termine dell'evento. La viabilità alternativa e i divieti saranno segnalati mediante apposita segnaletica temporanea. Sul posto sarà presente la Polizia Locale, con il supporto delle altre Forze dell'Ordine, per la gestione della circolazione e il rispetto dell'ordinanza.

