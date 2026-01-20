Presentazione di Amore liquido - L' ermafrodito dello psicoanalista Giacomo Balzano

Da brindisireport.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) BRIDISI - L'incontro si terrà presso la Casa di Quartiere - Accademia degli Erranti, Ex Convento delle Scuole Pie, Via Giovanni Tarantini 35 (21°Piano - Sala Conferenze). Con la preghiera che venga da voi pubblicato e diffuso e certi di una vostra presenzaVi auguriamo un buon lavoroCordialità Riprendono a gennaio gli appuntamenti con la lettura, con i nuovi incontri della rassegna culturale e letteraria Pagine Erranti, organizzata dall’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività della Casa di Quartiere – Accademia degli Erranti e Brindisi città che legge.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

"Il sentiero di Iside", alla Passerini Landi la presentazione del libro dell’egittologo Giacomo CavillierVenerdì 16 gennaio alle ore 17, presso il Salone Monumentale della Biblioteca Passerini Landi, si terrà la presentazione del libro

Leggi anche: Carosello in Love: in arrivo su Rai1 una storia d'amore fatta di sogni con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Amore Liquido: il nuovo singolo di Vito Rotolo racconta l’amore nell’era digitale.

presentazione di amore liquidoAmore Liquido: il nuovo singolo di Vito Rotolo racconta l’amore nell’era digitale - Il 20 gennaio 2026 alle ore 15:00 segna il ritorno del cantautore Vito Rotolo con il suo nuovo singolo Amore Liquido, disponibile in anteprima su YouTube. Dopo il successo di L’Eternità, che ha co ... spettegolando.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.