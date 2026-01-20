Presentazione del progetto teatrale gratuito per giovani Il mare a Roma

Fonderia delle Arti presenta “Il mare a Roma”, un laboratorio teatrale gratuito dedicato ai giovani tra i 16 e i 35 anni. Il progetto intende offrire uno spazio di crescita e confronto attraverso il teatro, ispirato dalla poesia di Luis Sepulveda. L’iniziativa si svolge all’interno del tempio dei sogni e mira a promuovere l’espressione creativa e il coinvolgimento giovanile nella città di Roma.

Fonderia delle Arti Presenta IL MARE A ROMA Laboratorio teatrale???????? per giovani tra i 16 e i 35 anni Quando si varca l'arco di ingresso al tempio dei sogni, li', proprio li', c'è il mare." Luis Sepulveda Fonderia delle Arti presenta il progetto "IL MARE A ROMA", un laboratorio teatrale completamente gratuito, rivolto a giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni. Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico, curato dal Dipartimento Attività Culturali, per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti aventi sede a Roma, per progetti di ricerca e sperimentazione nell'ambito dello spettacolo dal vivo e della formazione.

