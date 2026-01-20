Preoccupazione Orsolini in casa Bologna tifosi rossoblu gelati

Il Bologna attraversa un momento delicato in campionato, con risultati che hanno inciso sulla posizione in classifica e sulle ambizioni europee della squadra. La recente fase negativa ha suscitato preoccupazioni tra i tifosi, specialmente in merito alle condizioni di Orsolini, uno dei punti di riferimento della rosa. La squadra dovrà ora affrontare le prossime sfide con maggiore attenzione per recuperare terreno e mantenere vivo il sogno di una qualificazione internazionale.

Momento difficile per il Bologna in campionato con i rossoblu che hanno perso molto terreno in campionato con la squadra emiliana che rischia di complicare molto la strada verso la qualificazione ad una coppa europea per la prossima stagione. A mettere preoccupazione ai tifosi rossoblu negli ultimi giorni c'è anche il discorso relativo a Riccardo Orsolini, attaccante esterno che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027. Futuro Orsolini, tifosi del Bologna in ansia (Ansa Foto) – calciomercato.it Capocannoniere del Bologna in questa stagione, Riccardo Orsolini sta tenendo in ansia i tifosi rossoblu per quello che riguarda il suo futuro.

