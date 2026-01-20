Prende fuoco il mezzo della raccolta rifiuti autista illeso

Oggi, in via Fraccalanza a Ponte di Brenta di Padova, si è verificato un incendio di un mezzo di raccolta rifiuti. Fortunatamente, l'autista è rimasto illeso. L’incendio, che segue un episodio simile avvenuto ieri vicino al casello di Padova Ovest, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per contenere i danni e garantire la sicurezza della zona.

Ancora un mezzo pesante in fiamme. Dopo il caso avvenuto ieri all'altezza del casello di Padova Ovest, l'emergenza è scattata oggi 20 gennaio in via Fraccalanza a Ponte di Brenta di Padova. I vigili del fuoco, dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti in transito, sono intervenuti per un.

Prende fuoco stufa a pellet: fiamme nell'appartamento, famiglia messa in salvo #VolturaraIrpina - facebook.com facebook

Tir prende fuoco sulla tangenziale sud: traffico bloccato fino all’alba x.com

