Preghiera del mattino del 20 Gennaio 2026 | Signore aiutaci a comprendere

Il 20 gennaio 2026, nella preghiera del mattino, chiediamo a Dio di aiutarci a comprendere il suo volere. Il martedì è dedicato alla devozione degli Angeli: un momento di riflessione e gratitudine per i nostri custodi celesti. Uniamoci in preghiera per rafforzare il nostro rapporto con il divino e con gli angeli, affinché ci accompagnino con saggezza e protezione durante la giornata.

Il martedì è il giorno dedicato alla devozione degli Angeli: uniamoci in preghiera per onorare i nostri custodi celesti. Iniziamo sin dal mattino chiedendo la loro protezione. O santo Angelo Custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore (Padre Pio). Celebriamo tutti gli Angeli ed i Santi che si fanno nostri intercessori presso il Padre. Affidiamoci alla loro protezione imitandone l’esempio nella fede. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Concedici, o Signore, di comprendere l’opera insondabile del Tuo potere sul male, Tu che scendi nel profondo dell’essere per spezzare i lacci con cui i nostri errori ci avevano stretto e che ci tenevano schiavi della malattia e della morte. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

