Prefetto di Napoli arriva la proroga dal Viminale | Michele Di Bari resta in città
Il Viminale ha confermato la proroga per Michele Di Bari come prefetto di Napoli, consentendogli di proseguire il suo incarico all'Ufficio territoriale del governo locale oltre l'età prevista. La decisione permette di mantenere stabilità e continuità nelle funzioni amministrative della città, garantendo un coordinamento efficace delle attività istituzionali in un periodo di particolare complessità.
Michele Di Bari resta prefetto a Napoli, concessa la proroga che allunga la sua attività all'Utg partenopeo oltre l'età massima consentita.🔗 Leggi su Fanpage.it
Più poliziotti nelle città. I rinforzi dal Viminale: "Assunti 3.500 agenti"Il governo italiano ha annunciato l’assunzione di 3.
Leggi anche: Napoli resta a Castel Volturno: proroga fino al 2027 per il nuovo centro
Prefetto di Napoli, arriva la proroga dal Viminale: Michele Di Bari resta in città - Ora è diventata certezza: c'è la proroga, la permanenza di Michele Di Bari alla prefettura di Napoli, andrà oltre i ... fanpage.it
Il consigliere regionale Roberto Celano chiede l'intervento del Prefetto di Salerno sulle dimissioni di Vincenzo Napoli per verificare possibili illeciti - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.