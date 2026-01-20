Prati paura nel palazzo | scoppia un incendio nell' ascensore

Un incendio si è sviluppato nell’ascensore di un condominio in via Augusto Ribery, nel quartiere di Prati, poco prima delle 18. L’incidente ha causato momenti di apprensione tra i residenti, che hanno assistito alle operazioni di spegnimento. Nessuna persona è rimasta ferita, e le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incendio. L’episodio si è verificato a breve distanza da piazzale Clodio.

Attimi di paura in un condominio di via Augusto Ribery, nella zona di Prati. A pochi metri da piazzale Clodio, intorno alle ore 18.30, i residenti hanno visto arrivare pattuglie dell’arma dei carabinieri e un mezzo dei vigili del fuoco.L’incendio, causato dal corto circuito di una lampadina nel.🔗 Leggi su Romatoday.it Prati, paura nel palazzo: in fiamme un ascensoreUn incendio ha interessato un ascensore in un condominio di via Augusto Ribery, nel quartiere Prati, poco vicino a piazzale Clodio. Scoppia un incendio nel palazzo di Enel in ristrutturazione: fumo in viale Regina MargheritaUn incendio si è sviluppato nel palazzo in ristrutturazione di Enel, situato in viale Regina Margherita a Roma. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Nel cuore di Prati torna Supreme lo show che non ha paura di osare. Paura a Prati, a fuoco il dehor del ristorante «Il Ciociaro di via Barletta: danni anche al primo piano di un palazzoMomenti di apprensione nel tardo pomeriggio di venerdì in via Barletta, a Prati: un incendio divampato per cause in corso di accertamento ha distrutto il dehor esterno al ristorante «Il Ciociaro» che ... roma.corriere.it FIENILE AVVOLTO DALLE FIAMME Paura nella notte in Alta Val d’Isarco per un incendio divampato nella frazione di #Flaines a #Prati, dove un #fienile ha preso #fuoco all’interno di un #maso disabitato. L’allarme è scattato alle 02.06. All’arrivo delle squadre - facebook.com facebook Botti di Capodanno: Unità d'Emergenza #LAV e sede locale di Prato hanno soccorso un cane cieco scappato per la paura. Nella notte gestite oltre 70 segnalazioni. La sua storia nel servizio andato in onda su @tvprato tvprato.it/botti-capodann… x.com

