Prati paura nel palazzo | scoppia un incendio nell' ascensore

Da romatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato nell’ascensore di un condominio in via Augusto Ribery, nel quartiere di Prati, poco prima delle 18. L’incidente ha causato momenti di apprensione tra i residenti, che hanno assistito alle operazioni di spegnimento. Nessuna persona è rimasta ferita, e le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incendio. L’episodio si è verificato a breve distanza da piazzale Clodio.

Scoppia un incendio nel palazzo di Enel in ristrutturazione: fumo in viale Regina MargheritaUn incendio si è sviluppato nel palazzo in ristrutturazione di Enel, situato in viale Regina Margherita a Roma.

Paura a Prati, a fuoco il dehor del ristorante «Il Ciociaro di via Barletta: danni anche al primo piano di un palazzoMomenti di apprensione nel tardo pomeriggio di venerdì in via Barletta, a Prati: un incendio divampato per cause in corso di accertamento ha distrutto il dehor esterno al ristorante «Il Ciociaro» che ... roma.corriere.it

