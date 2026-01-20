Pozzuoli oggi stop al traffico in Via Pergolesi

A Pozzuoli, oggi 20 gennaio 2026, si registrano disagi alla circolazione a causa della temporanea chiusura di Via Pergolesi. La strada resterà chiusa al traffico veicolare per permettere interventi urgenti di messa in sicurezza. Si consiglia agli automobilisti di pianificare percorsi alternativi e di prestare attenzione alle indicazioni della segnaletica temporanea.

Disagi alla circolazione previsti per la giornata di oggi, 20 gennaio 2026, a Pozzuoli. Via Pergolesi sarà temporaneamente chiusa al traffico veicolare per consentire lavori urgenti di messa in sicurezza. Il provvedimento, stabilito tramite ordinanza comunale, riguarderà il tratto di strada compreso tra l'accesso alla casa circondariale femminile e il civico 124. L'interdizione alla circolazione sarà attiva dalle ore 9:00 alle 18:00. La chiusura si rende necessaria per permettere l'esecuzione degli interventi sul campanile della Chiesa di San Francesco d'Assisi e Sant'Antonio da Padova.

