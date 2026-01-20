’Poveri Cristi’ storie e vite da raccontare

CASTELFIORENTINO Storie diverse che hanno qualcosa in comune. C’è Giobbe, magazziniere analfabeta che ha messo a punto una tecnica per sistemare la merce nel magazzino senza sapere leggere una parola. E c’è la vecchia che insegna alla prostituta che per il sapere e la cultura non serve il denaro: i libri nelle biblioteche sono gratis e i musei un giorno al mese aprono anche a chi non può pagare. Poi c’è Joseph che è partito dal suo Paese, ma prima di arrivare in Italia è stato emigrante, schiavo, naufrago, detenuto, facchino e barbone. E ancora la Donna Impicciata, lo Zingaro di otto anni che fuma, il Preposto della cooperativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I Poveri Cristi di Ascanio Celestini: "Vi racconto gli invisibili d'Italia. Iniziò tutto dalle storie dei facchini"

