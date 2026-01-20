Posizioni economiche ATA UIL Scuola | Specificare chiaramente il percorso per l’accesso alla piattaforma Le novità su sedi e tempistiche

La UIL Scuola ha richiesto di chiarire il percorso di accesso alla piattaforma per le posizioni economiche ATA, con particolare attenzione alle sedi assegnate in base alla vicinanza e alla prova nella provincia di servizio, anche per chi è in assegnazione provvisoria. Sono state fornite novità riguardo alle sedi e alle tempistiche, al fine di garantire maggiore trasparenza e rispetto delle procedure per il personale ATA.

Posizioni economiche ATA: sedi assegnate per vicinanza e prova nella provincia di servizio per chi è in assegnazione provvisoria, come chiesto dalla UIL. Le prove inizieranno a metà febbraio; le convocazioni saranno disponibili sulla piattaforma Concorsi. Si è appena conclusa la riunione relativa all’abbinamento delle sedi per lo svolgimento della prova finalizzata all’assegnazione delle posizioni economiche ATA. L’incontro ha chiarito la logistica per i 47.328 candidati ammessi e ha definito alcuni aspetti richiesti dalla UIL Scuola. L’Amministrazione ha reso noti i criteri utilizzati per la distribuzione dei candidati.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Prova finale posizioni economiche Ata, riunione al Ministero: le ultime notizie. SPECIALE con Raimondo (Uil Scuola Rua) LIVE alle 16:30

