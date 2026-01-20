Posizioni economiche ATA UIL Scuola | Specificare chiaramente il percorso per l’accesso alla piattaforma Le novità su sedi e tempistiche

La UIL Scuola ha richiesto di chiarire il percorso di accesso alla piattaforma per le posizioni economiche ATA, con particolare attenzione alle sedi assegnate in base alla vicinanza e alla prova nella provincia di servizio, anche per chi è in assegnazione provvisoria. Sono state fornite novità riguardo alle sedi e alle tempistiche, al fine di garantire maggiore trasparenza e rispetto delle procedure per il personale ATA.

Posizioni economiche ATA: sedi assegnate per vicinanza e prova nella provincia di servizio per chi è in assegnazione provvisoria, come chiesto dalla UIL. Le prove inizieranno a metà febbraio; le convocazioni saranno disponibili sulla piattaforma Concorsi. Si è appena conclusa la riunione relativa all’abbinamento delle sedi per lo svolgimento della prova finalizzata all’assegnazione delle posizioni economiche ATA. L’incontro ha chiarito la logistica per i 47.328 candidati ammessi e ha definito alcuni aspetti richiesti dalla UIL Scuola. L’Amministrazione ha reso noti i criteri utilizzati per la distribuzione dei candidati.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Prova finale posizioni economiche Ata, riunione al Ministero: le ultime notizie. SPECIALE con Raimondo (Uil Scuola Rua)

Leggi anche: Prova finale posizioni economiche Ata, riunione al Ministero: le ultime notizie. SPECIALE con Raimondo (Uil Scuola Rua) LIVE alle 16:30

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Posizioni economiche ATA: il simulatore per esercitarti a superare l’esame.

Posizioni economiche ATA: prova finale a fine febbraio, oltre 47mila i partecipanti, ecco come sarà organizzata. Conclusa la riunione MIM-Sindacati - Si è da poco conclusa la riunione tra Organizzazioni sindacali e Ministero dell'istruzione e del merito sullo svolgimento delle prove finali per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche. orizzontescuola.it

Posizioni economiche Ata, incontro alle 15 tra Ministero e sindacati - Previsto per oggi pomeriggio, 20 gennaio, alle ore 15,00, un incontro tra Ministero e sindacati, sulle posizioni economiche Ata. Lo scorso 28 novembre, a seguito dell’ultimo incontro, erano state rinv ... tecnicadellascuola.it

Posizioni economiche ATA: sedi delle prove e anticipazioni sulla nuova procedura 2026 #posizionieconomicheATA #proveposizionieconomicheATA #datetestATA2026 #assegnazioneposizionieconomicheATA #MinisteroIstruzioneATA #bandipersonaleATA2 - facebook.com facebook

Lo scorso 28 novembre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha riunito le sigle sindacali per discutere i prossimi passaggi della procedura che porterà all’assegnazione delle posizioni economiche previste per il personale ATA. Al centro dell’incontr… x.com