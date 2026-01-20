Posizioni economiche ATA | prova finale a fine febbraio oltre 47mila i partecipanti ecco come sarà organizzata Conclusa la riunione MIM-Sindacati

Si è recentemente conclusa la riunione tra sindacati e Ministero dell'Istruzione riguardo alle prove finali per le posizioni economiche ATA, previste a fine febbraio. Oltre 47mila partecipanti sono coinvolti nella procedura, che sarà organizzata secondo un cronogramma definito. La discussione ha affrontato le modalità di svolgimento e le modalità di accesso alle nuove posizioni, con l’obiettivo di garantire trasparenza e correttezza nell’intero processo.

Si è da poco conclusa la riunione tra Organizzazioni sindacali e Ministero dell'istruzione e del merito sullo svolgimento delle prove finali per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche. Il MIM – ricordiamo – aveva stoppato le prove (già calendarizzate per metà dicembre) con avviso del 29 novembre. A seguito di problematiche emerse nella distribuzione sedicandidati, i Sindacati erano stati convocati a fine novembre per trovare una soluzione. Il calendario già stabilito è stato quindi cancellato e le prove rinviate a data da destinarsi. Dalla riunione è emerso che la prova finale di valutazione si svolgerà a fine febbraio.

