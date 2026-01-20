Sofia Maestri, 35 anni, mamma e impiegata, ha scelto di iscrivere sua figlia, ora in prima media, alle scuole di Voghiera. Portarla in auto ogni giorno richiede impegno e dedizione, ma per Sofia è un gesto che riflette il suo amore e la volontà di offrire il meglio alla propria famiglia. La sua quotidianità testimonia la cura e l’attenzione che dedica all’educazione e al benessere della figlia.

Sofia Maestri, 35 anni, mamma, impiegata in un’azienda. Ha deciso di iscrivere la figlia che ora è in prima media e ha 11 anni, nelle scuole di Voghiera. Come mai? "Io ho fatto le elementari a Portomaggiore e le medie a Voghiera. Ho scelto Voghiera per l’indirizzo musicale, l’istruzione era più alta in quell’istituto. Se tornassi indietro rifarei mille volte la stessa scelta" Scelta che ha fatto per sua figlia "Ho sempre detto che se avessi avuto un figlio, avrei fatto il sacrificio di portarlo a Voghiera. Mi è nata una figlia. Ha fatto la scuola materna a Gambulaga. L’asilo è nuovo, erano tutti bambini italiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Porto mia figlia in auto. Mi sacrifico volentieri, lo rifarei altre mille volte"

