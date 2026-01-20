Porto di Tremestieri bloccato dal maltempo Uiltrasporti denuncia paralisi e rischi per città e lavoratori
Il porto di Tremestieri è attualmente chiuso a causa delle recenti condizioni meteorologiche, causando una sospensione delle attività e una conseguente paralisi nel settore dei trasporti. La Uiltrasporti evidenzia come questa situazione, già nota, sottolinei le criticità strutturali dell’infrastruttura, con possibili rischi per la sicurezza di lavoratori e attività portuali. La questione rimane centrale per garantire la continuità e la sicurezza del servizio.
La chiusura del porto di Tremestieri causata dalle condizioni meteo degli ultimi giorni ha nuovamente messo in luce problemi strutturali già segnalati dalla Uiltrasporti. Il segretario generale Antonino Di Mento sottolinea la preoccupazione per lo stato dell’infrastruttura e per le conseguenze.🔗 Leggi su Messinatoday.it
