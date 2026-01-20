Porto di Tremestieri bloccato dal maltempo Uiltrasporti denuncia paralisi e rischi per città e lavoratori

Il porto di Tremestieri è attualmente chiuso a causa delle recenti condizioni meteorologiche, causando una sospensione delle attività e una conseguente paralisi nel settore dei trasporti. La Uiltrasporti evidenzia come questa situazione, già nota, sottolinei le criticità strutturali dell’infrastruttura, con possibili rischi per la sicurezza di lavoratori e attività portuali. La questione rimane centrale per garantire la continuità e la sicurezza del servizio.

