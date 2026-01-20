Portici il campo progressista si divide e apre spazi inattesi 

A Portici, il campo progressista si trova di fronte a divisioni interne e tentativi di egemonia, che indeboliscono le alleanze esistenti. Questi conflitti interni creano un quadro di instabilità e incertezza, aprendo spazi inattesi per nuovi sviluppi politici. La situazione richiede attenzione e analisi, poiché le dinamiche in atto potrebbero influenzare il futuro dell’area e delle forze che la compongono.

Divisioni interne, tentativi di egemonia e alleanze fragili logorano il campo progressista e aprono scenari inattesi.. A Portici, mentre nel campo progressista si consuma l'ennesima resa dei conti interna, lo sguardo di una parte dell'elettorato inizia lentamente a spostarsi altrove, non tanto per convinzione quanto per una diffusa stanchezza. Se è vero che a sinistra il confronto politico dovrebbe rappresentare un elemento fisiologico e vitale, è altrettanto evidente come, negli ultimi mesi, esso si sia trasformato in una guerra di posizionamento che finisce per logorare anche chi osserva dall'esterno.

Ciaramiello (M5S) Portici: "Sì al modello Napoli e all'unità del Campo Progressista"Ciaramiello del M5S di Portici sostiene il modello Napoli e l’unità del Campo Progressista.

Caramiello (M5S) Portici: "Sì al modello Napoli e all'unità del Campo Progressista"Il dibattito politico a Portici è caratterizzato da un crescente fermento, come evidenziato dalle recenti dichiarazioni di diverse forze e del Sindaco dimissionario.

