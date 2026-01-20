Porte storiche illuminate di viola per ricordare il presidente Rocco Commisso

Le porte storiche di Firenze saranno illuminate di viola mercoledì 21 gennaio, in occasione di un gesto simbolico per ricordare Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, scomparso il 17 gennaio. L’evento vuole rendere omaggio alla sua figura e al suo legame con la città, attraverso un segno visibile e rispettoso. La serata rappresenta un momento di riflessione e di memoria per tutta la comunità locale.

Le porte storiche della città di Firenze, domani sera, mercoledì 21 gennaio, saranno illuminate di viola per ricordare il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso lo scorso 17 gennaio. L'iniziativa avverrà nel giorno della celebrazione dei suoi funerali, in programma domani alle 10 a.

