PORTA A PORTA | VIP E POLITICI PER LA FESTA DEI 30 ANNI AUGURI DAL PAPA E MATTARELLA

Il 21 gennaio alle 21.45 su Rai1, “Speciale Porta a Porta – 30 anni della nostra vita” celebrerà tre decenni di storia italiana, riunendo figure di rilievo dal mondo della politica, della cultura e dello spettacolo. L’evento, trasmesso in diretta, vedrà anche gli auguri del Papa e di Sergio Mattarella, offrendo un’occasione per riflettere sui trent’anni di un programma che ha accompagnato molti passaggi importanti del nostro Paese.

Mercoledì 21 gennaio andrà in onda "Speciale Porta a porta – 30 anni della nostra vita" alle 21.45 in diretta su Rai1, una grande festa in prima serata con tanti amici della politica, della cultura, dello spettacolo e della cronaca. I leader politici intervistati eccezionalmente dall'inedita coppia VespaMentana, i protagonisti dello spettacolo di Rai1 e i tanti compagni di un viaggio lungo trent'anni. Il 22 gennaio 1996 debuttava il programma di Bruno Vespa che ha cambiato la seconda serata televisiva, raccontando l'Italia attraverso 17 Governi, 11 Presidenti del Consiglio (tutti ospiti della trasmissione con l'eccezione di Mario Draghi), 4 Papi, 3 Conclavi, 5 elezioni presidenziali con 3 Presidenti della Repubblica (Ciampi, Napolitano, ospiti della trasmissione, e Mattarella).

