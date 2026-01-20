Pooh | tour estivo per i 60 anni di carriera Due concerti anche a Firenze

I Pooh celebrano i loro 60 anni di carriera con un tour estivo, che include due concerti a Firenze. A partire da settembre, il gruppo si esibirà inoltre in 14 appuntamenti nei palazzetti con lo spettacolo

I festeggiamenti inizieranno il 14 maggio e il 16 maggio con Pooh 60 – La nostra storia in Arena, due eventi all’Arena di Verona. Il gruppo, già protagonista in numerose occasioni sul palco dell’Arena, tornerà questa volta con uno spettacolo completamente inedito, accompagnato dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal maestro Diego Basso, capace di valorizzare un repertorio senza tempo. Da settembre a ottobre 2026, con Pooh 60 – La nostra storia – Palasport, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno protagonisti di un viaggio musicale che ripercorrerà 60 anni di musica e di amicizia nei palazzetti: 25 e 26 settembre Bergamo, 2 e 3 ottobre Firenze, 10 e 11 ottobre Torino, 15 e 16 ottobre Roma, 18 e 19 ottobre Milano, 27 e 28 ottobre Eboli (SA), 30 e 31 ottobre Bari. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Pooh: al via a luglio il tour estivo, nuove date per celebrare i loro 60 anni di carrieraA luglio prende il via il tour estivo dei Pooh, in occasione del sessantesimo anniversario della loro carriera.

