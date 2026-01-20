POOH | al via a luglio il tour estivo nuove date per celebrare i 60 anni di carriera

A luglio prende il via il tour estivo dei POOH, celebrazione dei loro 60 anni di carriera. Con nuove date in programma, la band italiana continua a raccontare la propria storia musicale, che ha attraversato sei decenni e oltre 100 milioni di copie vendute nel mondo. Un’occasione per rivivere le emozioni di una carriera lunga e significativa, con concerti che si susseguiranno fino alla fine dell’anno.

60 anni di storia 60 anni di musica 60 anni di emozioni e oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo Nel 2026 si celebra il sessantennale della band che ha fatto la storia della musica italiana! "POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE" AL VIA A LUGLIO IL TOUR ESTIVO "POOH 60 – LA NOSTRA STORIA IN ARENA" DUE IMPERDIBILI APPUNTAMENTI IL 14 E 16 MAGGIO ALL'ARENA DI VERONA PER LA PRIMA VOLTA CON ORCHESTRA GIÀ SOLD OUT LA DATA DEL 16 MAGGIO E DA SETTEMBRE IL RITORNO NEI PALAZZETTI PER 14 DATE SPECIALI CON "POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – PALASPORT" Il sessantesimo anniversario dei POOH si conferma uno degli eventi musicali più attesi e celebrati di sempre.

Pooh: al via a luglio il tour estivo, in occasione del sessantesimo anniversario della loro carriera.

Per celebrare i 60 anni di carriera dei Pooh, sono state aggiunte due date all'Arena di Verona il 14 e 16 maggio 2026.

