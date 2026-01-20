Ponte San Michele scatta l’sos traffico Lettera bipartisan al Pirellone | Rischiamo il passaggio di 2mila mezzi pesanti ogni giorno

A seguito delle preoccupazioni legate al nuovo ponte San Michele tra Paderno d’Adda e Calusco, i gruppi politici della Provincia di Monza e Brianza hanno inviato una lettera bipartisan al Pirellone. L’obiettivo è avviare un confronto con i comuni del Vimercatese per affrontare l’aumento del traffico pesante, stimato in circa 2.000 mezzi al giorno. La richiesta mira a trovare soluzioni condivise per mitigare gli impatti sulla viabilità e sull’ambiente locale.

Cornate d'Adda (Monza e Brianza) – Una mozione del centrosinistra finisce con una lettera firmata da tutti i gruppi in Provincia da spedire al Pirellone: i mpegno bipartisan "per aprire un tavolo con i comuni del Vimercatese toccati dall'impatto del nuovo ponte San Michele fra Paderno d'Adda e Calusco ". I numeri fanno paura, "fino al 145% di incremento del traffico, 2mila mezzi pesanti al giorno in cammino sul territorio, 60% di passaggi in più", quanto basta per fare suonare l'allarme rosso, ma Palazzo Lombardia non ci sente e scatta la polemica. "Sul ponte polemiche strumentali" La preoccupazione. Nuovo ponte San Michele, scatta l'allarme traffico. Ecco tutti i dubbi e contestazioniIl traffico si intensifica con l'apertura del nuovo ponte San Michele, scatenando preoccupazioni e proteste a Cornate.

NUOVO PONTE SAN MICHELE - La posizione del Comune di Paderno alla luce dei dati sullo studio del traffico che prevedono un incremento dell’86% - facebook.com facebook

