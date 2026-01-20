A Pomigliano d’Arco, dal 30 gennaio entra in vigore la nuova ZTL di Piazza Leone, sostituendo quella di Piazza Mercato. L’amministrazione comunale ha incontrato commercianti e associazioni per definire le modalità di accesso e i confini della zona a traffico limitato, al fine di migliorare la qualità della vita e la sicurezza nel centro cittadino.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 20 GEN – Si è svolto oggi pomeriggio in Comune un incontro tra i commercianti della zona, le associazioni Aicast e Confcommercio, il sindaco di Pomigliano d’Arco Raffaele Russo, l’assessore al Commercio Marianna Manna e il comandante della Polizia locale Gennaro Parisi e il tenente Ettore Giuntoli, per illustrare modalità e perimetro della nuova Zona a traffico limitato di Piazza Giovanni Leone. La nuova Ztl entrerà in vigore dal 30 gennaio e sarà attiva tutti i venerdì, sabato e domenica, dalle ore 22 alle 4. L’area interessata comprenderà via Carducci nel tratto tra via Manzoni e Piazza Leone, l’intero sviluppo delle vie Raffaello, Tiziano e Libertà, via Indipendenza tra via Nizza e Piazza Leone, via Ercole Cantone tra Piazza Leone e via Terracciano, via Verdi e relative traverse tra via Terracciano e via Libertà, e via Carmine Guadagno nel tratto compreso tra via Libertà e via Cavallotti. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Pomigliano, nuova Ztl in Piazza Leone dal 30 gennaio. Stop a quella di Piazza Mercato

Leggi anche: Spari a Pomigliano, bimbo ferito lievemente in piazza Mercato

Bergamo, nuova piazza di Campagnola: dal 19 al 23 gennaio chiude l’incrocioDal 19 al 23 gennaio, l'incrocio di piazza di Campagnola a Bergamo sarà chiuso per lavori di completamento.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Nuova Ztl a Pomigliano d'Arco dal 30 gennaio in piazza LeoneNuova zona a traffico limitato a Pomigliano d'Arco (Napoli), che entrerà in vigore, per i weekend, il prossimo 30 gennaio nell'area di piazza Giovanni Leone. (ANSA) ... ansa.it

Nuova Costruzione al Centro di Pomigliano d’Arco Ultime unità disponibili! Posizione centrale e strategica, ideale per chi cerca comfort e servizi a portata di mano. L’immobile è composto da: • 3 ampie camere da letto • 2 moderni bagni • Balconate e terr - facebook.com facebook