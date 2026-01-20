Politicamente Scorretto | Franco Torchia Luigi Salvati e Pino Nano protagonisti in diretta su Radio Onda Verde Piana Tv Telitalia e Fast News Platform

Il 21 gennaio, dalle 14.30 alle 15.30, torna Politicamente Scorretto, il programma di approfondimento culturale e civile condotto da Franco Torchia, Luigi Salvati e Pino Nano. L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Onda Verde, Piana Tv, Telitalia e Fast News Platform, offrendo un confronto su temi di attualità e società. L’appuntamento rappresenta un’occasione per ascoltare approfondimenti e riflessioni in un contesto informativo accessibile online.

