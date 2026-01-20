Politicamente Scorretto | Franco Torchia Luigi Salvati e Pino Nano protagonisti in diretta su Radio Onda Verde Piana Tv Telitalia e Fast News Platform
Il 21 gennaio, dalle 14.30 alle 15.30, torna Politicamente Scorretto, il programma di approfondimento culturale e civile condotto da Franco Torchia, Luigi Salvati e Pino Nano. L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Onda Verde, Piana Tv, Telitalia e Fast News Platform, offrendo un confronto su temi di attualità e società. L’appuntamento rappresenta un’occasione per ascoltare approfondimenti e riflessioni in un contesto informativo accessibile online.
Mercoledì 21 gennaio, dalle ore 14.30 alle 15.30, torna l’appuntamento con Politicamente Scorretto, il format di approfondimento culturale e civile in onda in diretta su Radio Onda Verde 98 MHz, sulla pagina Facebook e sull’ app ufficiale dell’emittente. La trasmissione sarà visibile anche su Piana TV (canale 185 del digitale terrestre), Telitalia (canale 79 del DGT) e sulla piattaforma fastnewsplatform.uk, confermando una diffusione ampia e multipiattaforma. Al centro della puntata un confronto di alto profilo che vedrà protagonisti Franco Torchia, storico e scrittore, Luigi Salvati, avvocato e presidente dell’Associazione Calabresi Capitolini, e Pino Nano, giornalista RAI. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Leggi anche: Domenica 7 dicembre “Politicamente Scorretto” su Fast News Platform, Radio Onda Verde, WGBB Radio, Piana Tv e Telitalia
Leggi anche: Simulcasting su Radio Onda Verde, Piana TV e Fast News Platform: il prof. Domenico Praticò e Pippo Lico ospiti a Politicamente Scorretto
Politicamente Scorretto, vent’anni di battaglie civili - Vent’anni di impegno civile, cultura e legalità. Così Politicamente Scorretto, progetto del Comune nato in collaborazione con lo scrittore Carlo Lucarelli, rinnova la sua vocazione e torna sul ... ilrestodelcarlino.it
Politicamente Scorretto | Casalecchio di Reno - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.