A Poggioreale, una vicenda insolita mette in evidenza le difficoltà burocratiche legate ai diritti dei defunti. Famiglie che si sono ritenute vittime di una truffa si trovano ora a dover affrontare l’ordine di estumulazione delle salme dei propri cari, una situazione che evidenzia come, anche dopo la morte, le procedure amministrative possano creare complicazioni impreviste.

Famiglie truffate trattate come occupanti abusivi Nel cimitero di Poggioreale si consuma una delle vicende più paradossali degli ultimi anni: cittadini riconosciuti come vittime di una truffa vengono oggi raggiunti da un ordine di estumulazione delle salme dei propri cari. Un atto che arriva direttamente dal Comune di Napoli e che riaccende i riflettori sul caso delle cappelle funerarie acquistate illegalmente ma in buona fede. Le famiglie coinvolte avevano seguito un percorso amministrativo condiviso con l’ente comunale, fondato sul riconoscimento della loro buona fede e sulla prospettiva di una regolarizzazione tramite diritto di prelazione. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Poggioreale, quando la burocrazia colpisce anche i morti

Leggi anche: “Nella mensa a Poggioreale mancano anche pane e acqua”: la denuncia

Leggi anche: Cimitero di Poggioreale, a Napoli i defunti tra incuria e macerie non trovano pace neanche da morti