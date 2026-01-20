Il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha fornito un’informativa al Consiglio dei Ministri sui progressi raggiunti nella riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie, in relazione alla riforma del PNRR. L’obiettivo è migliorare l’efficienza e la trasparenza delle procedure, favorendo una gestione più tempestiva delle risorse pubbliche e una maggiore affidabilità del sistema.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Il Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha svolto una informativa in merito ai risultati conseguiti nella riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie, nell'ambito della riforma n. 1.11 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si legge nella nota del Cdm. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pnrr: informativa Giorgetti in Cdm su risultati

Informativa di Giorgetti su Mps-Mediobanca: cosa ha dettoGiorgetti ha commentato la decisione di Mps di procedere con l’OPAS su Mediobanca, sottolineando che è stata una scelta autonoma dei manager della banca senese.

Leggi anche: Ponte sullo Stretto, informativa di Salvini al Cdm: "L'obiettivo è far partire i lavori al più presto"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Pnrr: informativa Giorgetti in Cdm su risultatiRoma, 20 gen. (Adnkronos) - Il Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha svolto una informativa in merito ai risultati conseguiti ... iltempo.it

Pnrr, superati i 100 miliardi: speso il 71% delle risorse. Giorgetti: «La prudenza aiuta i governi futuri»La spesa del Pnrr ha superato i 100 miliardi di euro. Per la precisione, ha toccato quota 101 miliardi, come certificato dall’ultima relazione al Parlamento. Il documento è stato approvato ieri dalla ... ilgazzettino.it

Digitalizzazione dei servizi e sicurezza informatica: cosa prevede davvero il decreto PNRR - facebook.com facebook