Pluribus | Carol nel mondo impossibile

Pluribus: Carol nel mondo (im)possibile è una serie che esplora territori narrativi inaspettati, offrendo uno sguardo sobrio e coinvolgente sulla complessità dei personaggi. Con la regia di Vince Gilligan, il progetto si distingue per una narrazione accurata e una qualità elevata, mantenendo un equilibrio tra realismo e immaginazione. Un'opera che invita a riflettere senza eccessi, rispettando le aspettative e superandole con eleganza.

Ci si aspettava tanto dal nuovo progetto di Vince Gilligan, eppure pochi avrebbero immaginato un risultato simile. La sua nuova creatura, ambigua ancora oggi che si è mostrata per un'intera stagione, è una produzione che va osservata con attenzione. Pluribus non ha alcuna intenzione di ambire ai grandi palcoscenici, ma di raggiungere il cuore delle menti più attente. Una piena maturità, quella dell'autore di Breaking Bad e Better Call Saul, che attinge dal passato per battere nuove strade. In Pluribus c'è quell'approccio alla narrazione che aveva segnato gli anni dell'ascesa per Gilligan ai tempi di X-Files, ma c'è soprattutto la cura maniacale per l'evoluzione di un contesto complesso come quello di un mondo colpito dalla distopia più aberrante.

