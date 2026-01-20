Nel bilancio 2025 della Polizia Locale di Arezzo emerge un incremento delle contravvenzioni, con oltre 80 mila sanzioni emesse durante l’anno. In occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale, si evidenziano gli sforzi degli agenti nel mantenere l’ordine pubblico e garantire la sicurezza dei cittadini, sottolineando l’impegno continuo sul territorio.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – In occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale, il Comando di Polizia Locale di Arezzo ha tracciato il bilancio dell’attività svolta nel corso del 2025, u n anno intenso che ha visto gli agenti impegnati su più fronti per garantire sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini. Nel corso dell’anno sono stati rafforzati la sicurezza urbana e il controllo del territorio, con una presenza costante e capillare nelle diverse aree della città. L’azione della Polizia Locale si è concentrata non solo sulla repressione delle violazioni, ma soprattutto sulla prevenzione dei fenomeni di illegalità, sul contrasto al degrado e sul mantenimento del decoro urbano, contribuendo ad aumentare la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Più di 80 mila contravvenzioni. La Festa di San Sebastiano: il bilancio 2025 della Polizia Locale di Arezzo

Festa di San Sebastiano, Leccese: “La riforma della Polizia locale non è più rinviabile”Durante le celebrazioni per San Sebastiano, il sindaco di Bari Vito Leccese ha sottolineato l’urgenza di riformare la Polizia locale.

Ortona ospita la Festa regionale della polizia locale: riconoscimenti e cerimonie in onore di San SebastianoIl 20 gennaio, a Ortona, si terrà la seconda edizione della Festa regionale della polizia locale, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono del corpo.

