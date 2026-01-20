pista ciclabile scattano indennizzi per gli esprori

A partire dal 26 gennaio, sarà avviata l'esecuzione del decreto di esproprio dei terreni interessati dalla nuova pista ciclabile lungo l'Arno, tra Marcignana, la Tinaia e Montelupo. La misura riguarda le proprietà coinvolte nel progetto e prevede anche l’erogazione di indennizzi agli esercenti interessati. Questa iniziativa mira a migliorare la mobilità sostenibile nella zona, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

EMPOLI Scatterà il prossimo 26 gennaio, a partire dalle 9 del mattino, l’esecuzione del decreto di esproprio dei terreni serviti per costruire la pista ciclabile lungo l’Arno fra Marcignana, la Tinaia e la zona di Montelupo. Dunque si rendono effettive le indennità, in sostanza i soldi, da corrispondere ai proprietari, precedute dagli avvisi di pagamento. Il decreto è stato firmato dal settore lavori pubblici del Comune di Empoli e si riferisce al progetto della pista datato quasi dieci anni fa. Poi la pista è stata completata ed è diventata realtà. Sono oltre una cinquantina i proprietari di immobili interessati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

