Lo scorso 17 gennaio si è inaugurata a Arezzo la dodicesima stagione di Pieve Classica con lo spettacolo

Arezzo, 20 gennaio 2026 – Sabato scorso 17 gennaio è partita la 12ma stagione di Pieve Classica con lo spettacolo "tanti piccoli pezzi di cuore" con la bellissima voce di Silvia Epi accompagnata al pianoforte da Luca Gradi. Una serata che ha visto il Teatro Papini di Pieve Santo Stefan o registrare il "Tutto esaurito" per questo concerto emozionale che il pubblico ha apprezzato tantissimo, con applausi a scena aperta ad ogni brano. Oltre due ore di musica che sono letteralmente volate via fra i tanti brani famosi in programma, da Stevie Wonder a Mina, da Giorgia ai Queen, da Gino Paolo ai Kiss e molto altro ancora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Pieve Classica», buona la prima

Conto alla rovescia per la partenza di Pieve Classica 2026Manca meno di una settimana alla partenza di Pieve Classica 2026, la tradizionale stagione musicale di Pieve Santo Stefano.

Pieve Classica: primo appuntamento con Silvia Epi. Arrivano Morgan e la grande liricaPieve Classica 2026 si avvicina, con il primo appuntamento dedicato a Silvia Epi.

