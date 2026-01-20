Un autista NCC è stato aggredito in strada durante un alterco con un tassista, che lo ha colpito con testate e pugni al volto. L’incidente è avvenuto allo svincolo, scatenando una violenta lite. La vittima ha descritto l’aggressione come improvvisa e senza preavviso, sottolineando la gravità dell’episodio. La vicenda richiama l’attenzione sulla crescente tensione tra professionisti del settore trasporti in città.

Milano – “Non mi ha dato neppure il tempo di parlare: ha iniziato a colpirmi al volto, non so neanche quante volte. A un certo punto, ho visto tutto nero e ho cominciato a perdere tanto sangue”. A.P. ha 53 anni e dal 2019 guida le berline scudettate per una società di noleggio con conducente del Varesotto. Domenica mattina, l’autista ha denunciato all’ufficio della polizia di frontiera dell’aeroporto di Malpensa di essere stato massacrato di botte da un tassista: “Era alto circa un metro e 80, aveva i capelli brizzolati cortissimi e una barba curata – ha messo a verbale –. Era al volante di una Tesla della compagnia 6969, ma non sono riuscito a prendere il numero di targa ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Picchiato un autista ncc, il sorpasso allo svincolo e l’agguato del tassista: “Testate e pugni in faccia”

